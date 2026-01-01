Точно в 12:00 часа днес сирените в цялата страна прозвучаха в знак на почит към Христо Ботев и всички, загинали за свободата и независимостта на България. В продължение на две минути българите сведоха глави и отдадоха заслужено уважение към героите, пожертвали живота си за България.

С вой на сирени, в продължение на две минути, чрез акустичния сигнал „Въздушна опасност“, българският народ изразява своята признателност и преклонение пред подвига на героите.

Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България е честван за първи път през 1884 г. във Враца и Пловдив. Официално празникът започва да се отбелязва от 1901 г., когато на връх Вола – мястото на гибелта на Христо Ботев – се събират оцелелите четници от Ботевата чета.

За първи път сирените звучат през 1948 г., когато се отбелязват 100 години от рождението на Христо Ботев. Те символизират съпричастността на българския народ към саможертвата на Ботев и всички, загинали за свободата на България.

През годините наименованието на деня се променя, а с решение на Министерския съвет от 31 май 1993 г. той официално е обявен за Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.

Независимо къде се намираме и какви различия имаме помежду си, щом пазим в съзнанието си образите на Ботев, Левски и всички герои, отдали живота си за Родината, ние ще останем българи.