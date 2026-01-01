Мъже заплашиха полицай в Монтанско, съобщиха от ОД на МВР.

На 1 юни в село Боровци униформени са спрели за проверка 34-годишен водач. Тестът му е отчел 0,77 промила алкохол.

18-годишен тийнейджър удари с крак полицай пред дискотека

Докато служителите оформяли документите, към тях се приближила група от 4-5 души, като двама от тях отправили към единия от служителите закани за живота и здравето му.

На място били изпратени още два екипа от Районното управление в Берковица. Те установили мъжете, отправили заканите - местни жители, на 42 и 37 г.

Те са задържани и по случая се води разследване.