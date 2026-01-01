По обвинение на Софийска градска прокуратура Мирослав Василев беше осъден на четири години затвор за причинена смърт по непредпазливост на полицейски служител при пътнотранспортно произшествие на Северната тангента, съобщиха от обвинението.

Досъдебното производство е образувано на първи декември 2025 г. при неотложност с оглед на местопроизшествие и е проведено от сектор „Разследване на транспортни престъпления“ към отдел „Разследване“ при СДВР под ръководството и надзора на СГП.

На 12 декември 2025 г. Софийски апелативен съд определи спрямо него мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 20 000 лв., след протест на СГП срещу определението на СГС от 04.12.2025 г., с което съдът взе мярка за неотклонение парична гаранция от 5000 лв. спрямо обвиняемия.

Обвинителният акт е внесен в съда на 18.02.2026 г.

Шофьорът, причинил смъртта на полицай на Северната тангента, се призна за виновен

С присъда от 27.05.2026 г. Софийски градски съд (СГС) призна подсъдимия за виновен за това, че на 01.12.2025 г., около 04,20 ч. в град София, при управление на моторно превозно средство по Северна скоростна тангента с посока на движение от Софийски околовръстен път към бул. „Ботевградски шосе“ и в района на разклона на бул. „Рожен“, нарушил правилата за движение по пътищата. Мирослав Василев не се съобразил с въведената временна организация на движение, осъществявана от спрял служебен лек автомобил със специален режим на движение и с пусната светлинна сигнализация, не намалил скоростта и не спрял. В резултат на горното реализирал пътнотранспортно произшествие, като блъснал полицейския автомобил и по непредпазливост причинил смъртта на полицейски служител.

СГС наложи на подсъдимия наказание „лишаване от свобода“ за срок от четири години, което да изтърпи при първоначален „общ“ режим, както и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от шест години.

Първоинстационната присъда подлежи на обжалване и протест пред Софийски апелативен съд.