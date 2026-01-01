Българския турист, нападнат от мечка в Румъния, с подробности за случката. Той е преминавал в района на т.нар. „Път на мечките“, привлече внимание и на международни медии. Инцидентът е заснет от двама свидетели и предизвика широк обществен отзвук заради опасностите в популярната туристическа зона.

Пострадалият е 46-годишният Георги Бижев от Велико Търново, който разказва, че е пътувал към Будапеща за футболния мач между ПСЖ и „Арсенал“, когато се е случил инцидентът, предава NOVA .

„Чувствам се в добро здраве, ако изключим пораженията, които имам. Възстановяването ми ще е около 3-4 месеца“, заяви той. Той потвърждава, че след нападението е бил настанен за лечение в румънска болница и по-късно е продължил възстановяването си в България.

Бижев твърди, че зоната е добре позната на туристите и че храненето на дивите животни е практика, която се насърчава на място. „По цялото протежение на пътя към язовира има обособени кътове. В почти всеки магазин и заведение се продава храна за мечките. Няма румънец, който да е ходил там и да не ги е хранил“, посочва той.

Мечка нападна българин на пътя Трансфъгърашан в Румъния, хвърлил й храна

По думите му инцидентът се е случил, докато е бил в автомобил. В същото време в района е имало и други туристи, които са заснемали случващото се. „Видях как мечката се разхождаше по предния капак и огледалото. Стъклото беше затворено и се чувствах в безопасност“, разказва Бижев.

Той добавя, че реакцията на хората зад него е могла да провокира поведението на животното.„Започнаха да бибиткат, да светят с фарове и да викат. Мечката се изправи на задни крака и тогава стъклото вече беше като вестник за нея“, казва той.

Бижев описва момента на нападението като внезапен и силно агресивен. „Тя буквално връхлетя върху мен. Чу се как счупи стъклото и се опита с лапи да ме извади навън“, посочва той.

По думите му коланът и рефлексната му реакция са му помогнали да избегне по-сериозни наранявания. Пострадалият твърди, че е бил разпитан от полицията, която е иззела телефона му за проверка на данни.

„Полицаите дойдоха в болницата и иззеха телефона ми. Аз нямам такива кадри, каквито се твърди, че има“, заявява той. Бижев коментира и обществената реакция след инцидента, като заявява, че е бил обект на критики в социалните мрежи. „Аз съм допуснал грешка, че изобщо съм спрял там. Но не мисля, че съм търсил състрадание или помощ“, казва той.

Той благодари на медицинските екипи, които са се грижили за него в Румъния и България, и подчертава, че сам е поел всички разходи по лечението си.