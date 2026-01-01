Ограничения в движението по два участъка на магистрала „Тракия” в област Ямбол се въвеждат от 18:00 часа на 3 юни до 18:00 часа на 5 юни. Мярката касае трасета от по един километър – в платното за София между 274-ти и 275-и км и в платното за Бургас между 284-ти и 285-и км. Ограничение ще има и при пътния възел при 275-ия км край село Хаджидимитрово.

При двата участъка движението ще става по другото платно. Заради ограниченията при пътния възел, за шофиране в посока София алтернативно ще се използват и пътните връзки „Нова Загора“ и „Зимница“, информираха от пътната агенция.

Временната промяна е заради монтиране на нови фуги на съоръжения. Строителните работи се изпълняват от „Автомагистрали“ ЕАД, с което АПИ има договор за текущ ремонт и поддържане на магистралата, посочиха от АПИ.

Заради ремонт на фуги на две мостови съоръжения в края на април отново имаше временна промяна при придвижването по магистрала „Тракия” в района на Ямбол, припомня БТА. Ограничения в движението беше въведено в платното за Бургас в два петкилометрови участъка.