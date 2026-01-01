29-годишен мъж е привлечен към наказателна отговорност за три престъпления след зрелищна гонка с полицията в столичния квартал „Обеля“, съобщиха от Софйска районна прокуратура (СРП).

По данни на прокуратурата, инцидентът станал на 30 май, когато мъжът, управлявайки автомобила си, не се подчинил на подаден звуков и светлинен сигнал от полицейски служители. Вместо да спре, той ускорил, а това прераснало в преследване из квартала. По време на гонката шофьорът създал сериозна опасност за останалите участници в движението и предизвикал катастрофи с осем автомобила, нанасяйки значителни материални щети.

След задържането си мъжът отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества.

По случая се води досъдебно производство за три престъпления.

Той е задържан за срок до 72 часа, а прокуратурата е внесла искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.