Полицията в Рила разследва случай, при който 18-годишно момиче е постъпило в болница с тежка травма на главата.

Сигналът е подаден през нощта на 31 май от бащата на младата жена. Той съобщил в Районното управление в Рила, че дъщеря му се е прибрала у дома с наранявания в областта на главата.

Пострадалата е настанена за лечение в болница в Благоевград, където е установен мозъчен кръвоизлив.

След получаването на сигнала полицейските служители са предприели незабавни издирвателни действия за установяване на фактите и обстоятелствата, довели до тежкото състояние на момичето.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава под надзора на прокурор.

От полицията съобщиха и за друг случай от снощи. Малко след 18.00 ч, е получен сигнал в РУ Дупница за пострадал възрастен мъж в с. Самораново – неизвестно лице му е нанесло телесна повреда. 79-годишният е настанен в дупнишка болница със съмнения за комоцио. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.