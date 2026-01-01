Сбиване в училищен двор между баща и тийнейджър, съобщиха от полицията.

От там уточниха, че инцидентът е станал на 29 май, малко преди 20:00 ч., в двора на училище. По първоначална информация момиче използвало спрей, който по непредпазливост попаднал в лицето на момче. Синът се оплакал на баща си, който пристигнал на място и провел разговор с децата с призив да бъдат внимателни и да не допускат подобни действия. В този момент тийнейджър, който бил на мястото, се спречкал с 42-годишния баща и последвало кратко сборичкване.

В резултат на това 15-годишният младеж получил фрактура на десния палец на ръката. Участниците в инцидента са разпитани и е образувано досъдебно производство.

Предстои доклад в прокуратурата, а работата по случая продължава.