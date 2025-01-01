Пореден случай на агресия между деца, този път в Бургас. В четвъртък сутрин се наложи евакуация на възпитаниците на СУ „Иван Вазов” в морски град, след като в коридора на училището бил използван лютив спрей от дванадесетокласничка, предаде NOVA.

Дотук се стигнало след сбиване на две момичета от 12 клас в коридора в междучасие. При опит да бъдат разтървани от дежурен учител, едното от тях извадило флакон със спрей и напръскало съученичката си.

Засегнати са и учителката, и деца, които били в близост до мястото на сбиването. Момиче обясни, че целият коридор започнал да мирише лошо и всички се разкашляли.

Двете момичета и учителката са откарани за преглед в болницата, а всички ученици са изведени на двора.