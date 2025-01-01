100 кг японски чай задържаха митнически служители при проверка на товарен автомобил, пътуващ към Турция, съобщиха от обвинението.



На 26 декември 2025 г. в Митническо бюро Видин (ТД Митница Русе) при задействане на транзитна декларация митнически инспектори осъществяват физически контрол на товарен автомобил, пътуващ от Германия към Турция с деклариран товар за износ „сирене“. Инспекторите забелязват, че част от превозваните кашони са различни, а при отварянето им установяват, че вместо обявената стока в пет от кашоните има сребристи вакуумирани пликове с приложени към тях документи за пратка от Япония за получател в Германия. Съдържанието на пликовете, всеки по 20 кг, съответства на описанието в документите - насипен чай матча, премиум качество.

Запитан защо и тези документи не са били приложени при стартирането на транзита, шофьорът обяснил, че не е присъствал на товаренето и няма информация за товара.



Според документите чаят с нетно тегло 100 кг е на стойност около 12 000 лева/6135 евро, но по пазарни цени на дребно такова количество се търгува за около 100 000 лева/51 000 евро.