57-годишна жена от Симеоновград стана жертва на измама, съобщиха от полицията.

Тя е подала сигнал на 10 март, че в периода от 5 март - чрез мобилни приложения е била въведена в заблуждение от непознат.

Схемата е била, че срещу 250 евро, явяващи се депозит, ще получава месечна печалба в размер на 1500-2000 евро.

Тя е предоставила име и парола за онлайн банкирането си на непознатия.

От сметката ѝ са изтеглени 9600 евро. По случая се води разследване.