Интернет измамата е вид измама, при която престъпници използват фалшиви или подвеждащи онлайн възможности, за да убедят хората да инвестират пари в несъществуващи финансови продукти или схеми, обещаващи висока възвръщаемост с минимален или никакъв риск.

МВР алармира: Новата валута е „златен шанс“ за измамниците

За да се предпазите от онлайн инвестиционни измами, е важно да можете да ги разпознавате по техните отличителни черти, като например обещания за висока доходност с нисък риск и настояване за бързо действие, и винаги да проверявате легитимността на платформата или лицето, което предлага инвестицията, съобщиха от полицията,

Как да разпознаете инвестиционна измама

Обещания за гарантирана или необичайно висока доходност при нисък/нулев риск: Всички легитимни инвестиции носят риск. Ако дадена оферта звучи твърде добре, за да е истина, вероятно е измама.

Настояване за бързо действие: Измамниците често използват тактики за спешност, като "ограничени оферти" или "само сега", за да ви принудят да инвестирате, без да имате време да проучите възможността.

Непоискани оферти: Внимавайте за предложения за инвестиции, които пристигат неочаквано по имейл, социални мрежи, SMS или телефонно обаждане.

Istock

Липса на прозрачност или неясна информация: Ако лицето или компанията не желае или не може да предостави подробна писмена информация за инвестицията, или ако информацията е объркваща, това е червен флаг.

Нелицензирани посредници/платформи: Много измами започват с примамливи реклами в интернет, но липсата на лиценз е ясен сигнал за опасност.

Искания за плащане по необичайни начини: Например чрез криптовалути, подаръчни карти или директен превод към лична сметка.

Фалшиви препоръки: Измамниците могат да използват фалшиви отзиви, дори AI генерирани видеа на известни личности, за да изглеждат легитимни.

Как да се предпазите

Направете собствено проучване: Никога не разчитайте само на предоставената от "брокера" информация. Проучете компанията, нейния опит и репутация.

Проверете лиценза и регистрацията: Използвайте официалните публични регистри, за да проверите дали лицето или фирмата, предлагаща инвестицията, е лицензирана от съответния регулаторен орган. В България това е Комисията за финансов надзор (КФН).

Консултирайте се с независим финансов съветник: Преди да инвестирате значителна сума пари, обсъдете възможността с доверен, независим професионалист.

Избягвайте необвързващи връзки: Бъдете предпазливи към хора, които изграждат отношения с вас в продължение на месеци, преди да предложат инвестиционна възможност.

Не споделяйте лична информация при непоискан контакт: Никога не предоставяйте банкова информация, номера на карти или други лични данни на непроверен контакт.

Информирайте се за актуални измами: Дирекция "Киберпрестъпност" при ГДБОП-МВР поддържа списък със сайтове и домейни, за които е установено, че се използват за инвестиционни измами.

Ако смятате, че сте станали жертва на измама, незабавно преустановете всякакви плащания и комуникация и подайте сигнал в ГДБОП и КФН.

Онлайн измамата при пазаруване е вид киберпрестъпление, при което злонамерени лица използват интернет платформи, за да подведат потребителите и да откраднат техните пари, лични или финансови данни.

Основните форми и характеристики включват:

Фалшиви уебсайтове (фишинг): Измамниците създават сайтове, които изглеждат идентично или много подобно на легитимни и популярни онлайн магазини. Целта е да ви накарат да въведете данните на кредитната си карта или данните си за вход.

Фалшиви обяви/продукти: В сайтове за обяви или социални мрежи се предлагат продукти, които или не съществуват, или са с изключително ниско качество (ментета), често на силно занижени цени, за да примамят жертви.

iStock

Неполучени стоки: Потребителят заплаща за продукт, но той никога не пристига.

Искане на лична информация: Може да ви бъде изпратен имейл или съобщение, което изглежда като от легитимен търговец, с молба да потвърдите лични данни или данни за плащане уж поради проблем с поръчката.

Измами в социалните мрежи: Често се използват фалшиви реклами в Instagram, Facebook или TikTok, които пренасочват към фалшиви магазини.

За да се предпазите от измами при онлайн пазаруване, трябва да проверявате внимателно уебсайтовете, да избягвате съмнително ниски цени и да използвате сигурни методи за плащане.

Как да разпознаем измамите при онлайн пазаруване

Подозрително ниски цени: Оферти, които изглеждат твърде добри, за да са истина, вероятно са измама. Сравнявайте цените с тези на други утвърдени търговци.

Непрофесионален уебсайт: Фалшивите сайтове често имат лош дизайн, правописни и граматически грешки, неработещи линкове или размазани снимки на продуктите.

Липса на данни за контакт: Легитимните търговци предоставят пълна информация за контакт, включително физически адрес, телефонен номер и имейл. Ако има само форма за контакт, това е червена лампичка.

Съмнителен URL адрес: Проверявайте внимателно адреса на сайта в адресната лента. Измамниците често използват URL адреси, които приличат на тези на известни марки, но с малки разлики.

Липса на HTTPS и катинарче: Уверете се, че уебсайтът използва защитена връзка (HTTPS://) и има символ на катинарче в адресната лента. Това означава, че данните ви са криптирани.

Натиск за незабавно плащане: Измамниците често настояват за бързо плащане или изискват плащане чрез необичайни методи като банков превод, криптовалута или карти за подаръци.

Фалшиви отзиви: Проверявайте отзивите на клиентите в независими платформи. Бъдете предпазливи към отзиви, които изглеждат прекалено позитивни или са генерирани от ботове.

Как да се предпазим

Пазарувайте от утвърдени търговци: Придържайте се към добре познати и надеждни онлайн магазини. Ако не сте сигурни, проучете търговеца преди покупка.

Използвайте сигурни методи за плащане: Плащайте с кредитна карта или чрез доверени платежни системи като PayPal, тъй като те предлагат допълнителна защита срещу измами. Избягвайте директни банкови преводи.

Внимавайте с имейли и съобщения: Не отваряйте линкове в непоискани имейли, текстови съобщения или публикации в социалните мрежи, дори ако изглеждат, че са от позната марка.

iStock

Използвайте силни пароли и двуфакторна автентикация (2FA): Създайте силни, уникални пароли за всеки акаунт и активирайте 2FA, когато е възможно.

Поддържайте софтуера си актуален: Използвайте антивирусен софтуер и редовно актуализирайте операционната си система и приложенията, за да сте защитени от злонамерен софтуер.

Избягвайте обществен Wi-Fi: Не извършвайте финансови транзакции, докато сте свързани към незащитени обществени Wi-Fi мрежи.

Наблюдавайте банковите си сметки: Редовно проверявайте извлеченията от банковите си сметки и кредитните карти за подозрителни транзакции.

Ако станете жертва на измама, докладвайте случая на съответните органи или се свържете с Европейския потребителски център в България

Романтичната измама по интернет (известна още като онлайн измама с цел романтични отношения) е вид измама, при която измамникът създава фалшив онлайн профил, за да спечели доверието и обичта на жертвата си.

цел на измамника е да манипулира жертвата, за да получи пари, банкови данни или лична информация, която може да използва за кражба на самоличност.

iStock photos/Getty images

За да се предпазите от романтични измами по интернет, трябва да сте бдителни за определени предупредителни знаци и да следвате ключови предпазни мерки.

Как да разпознаете потенциален измамник

Връзката се развива твърде бързо: Измамниците често използват тактиката "любовна бомбардировка" (love bombing), като изразяват силни чувства (например "Обичам те") много скоро след началото на комуникацията, за да изградят бързо емоционална зависимост и доверие.

Винаги има причина да не се срещнете: Те непрекъснато отменят планове за среща на живо или за видео разговор, като изтъкват различни извинения (проблеми с технологията, работа в отдалечен район, спешни случаи).

Преместване на комуникацията извън платформата: Бързо настояват да преместите разговора от сайта за запознанства или социалните мрежи към по-личен канал (като WhatsApp, имейл или текстови съобщения), където действията им не могат да бъдат наблюдавани.

Историята им е непоследователна: Детайлите в разказите им може да се променят с времето или да не съвпадат с информацията в профила им.

Онлайн любов с горчив край: Мним „капитан на кораб“ едва не завлече жена с пари

Профилът изглежда твърде перфектен: Снимките в профила често са откраднати от други хора и изглеждат професионални или като на модел.

Искания за пари: Това е най-големият червен флаг. Те ще измислят драматични истории за спешни медицински случаи, финансови затруднения, проблеми с митниците или нужда от пари за пътуване, за да ви видят.

Опитват се да ви изолират: Могат да се опитат да ви откъснат от приятели и семейство, които биха могли да забележат нередностите.

Как да се предпазите

Никога не изпращайте пари: Никога не превеждайте пари, не купувайте карти за подаръци или не предоставяйте финансова информация на някого, когото не сте срещнали лично.

Проучвайте: Използвайте обратно търсене на изображения (Google Image Search или TinEye), за да проверите дали снимките на човека не са използвани другаде с различни имена или подробности.

Задавайте въпроси и не бързайте: Отделете време, за да опознаете човека. Истинските връзки отнемат време, за да се развият.

Споделете с някого, на когото имате доверие: Разкажете на приятел или член на семейството за новия си онлайн познат. Външната гледна точка може да помогне да се забележат предупредителни знаци.

Ограничете личната информация: Внимавайте какво споделяте публично онлайн, тъй като измамниците могат да използват тези подробности, за да ви манипулират

Нова киберизмама с фалшиви обяви за коли залива България

Докладвайте: Ако подозирате измама, незабавно прекратете комуникацията и докладвайте профила на платформата, където сте се запознали, както и на съответните органи.

Ако смятате, че сте станали жертва на измама, свържете се с вашата банка незабавно, за да се опитате да спрете всякакви плащания

Фишингът е вид киберпрестъпление, при което нападателите използват измамни съобщения – най-често имейли, текстови съобщения или телефонни обаждания – за да подведат хората да разкрият чувствителна информация или да инсталират злонамерен софтуер.

Основната цел на извършителите е да получат достъп до:

- Лични данни (имена, адреси, дати на раждане)

- Финансова информация (номера на банкови карти, данни за онлайн банкиране)

- Данни за вход в акаунти (потребителски имена и пароли за социални мрежи, имейл, онлайн услуги).

Как действа фишингът?

Методът разчита основно на тактика за манипулиране на жертвата чрез психологически трикове като процесът обикновено следва няколко стъпки:

Примамка: Нападателят създава съобщение, което изглежда легитимно, като например от банка, държавна институция (НАП, НОИ), известна онлайн платформа (Facebook, Google) или куриерска служба.

iStock/Getty Images

Спешност или примамлива оферта: Съобщението често съдържа елемент на спешност ("Акаунтът Ви ще бъде блокиран!", "Имате неплатена сметка за над 1000 лв."), страх или примамливо предложение ("Спечелихте награда!", "Получихте голямо наследство").

Призив за действие: Жертвата е подканена да извърши конкретни действия:

Кликване на линк: Линкът води до фалшив уебсайт, който изглежда почти идентичен с истинския.

Изтегляне на файл: Файлът съдържа злонамерен софтуер най-често вирус.

Измамни схеми с онлайн оферти за стоки на ниски цени - как да се предпазим

Директно въвеждане на данни: Жертвата въвежда лична информация директно във фалшивия сайт, която отива направо при хакерите.

Кражба: След като информацията е предоставена, извършителите я използват за финансови измами или продажба на черния пазар.

Ключовият елемент е, че жертвата доброволно, макар и подведена, предоставя информацията си, мислейки, че комуникира с доверена страна.

За да разпознаете и да се предпазите от фишинг измами, трябва да бъдете бдителни и да следвате основните правила за онлайн сигурност.

Как да разпознаем фишинг измама

Фишинг съобщенията (имейли, текстови съобщения, обаждания) често съдържат следните знаци:

Фалшив подател: Имейл адресът или домейнът не съвпада с името на легитимната компания или организация, от която твърди, че е. Често има леки правописни грешки (напр. com вместо microsoft.com).

Спешност или заплаха: Съобщенията често създават усещане за спешност, като например "Вашият акаунт ще бъде закрит след 24 часа" или "Изисква се незабавно действие", за да ви принудят да действате необмислено.

Искане на лична информация: Легитимни организации никога няма да поискат вашата парола, номер на кредитна карта или други чувствителни данни по имейл или чрез неоторизиран линк.

iStock/Getty Images

Съмнителни линкове и прикачени файлове: Не кликвайте на линкове или не отваряйте прикачени файлове от непознати или подозрителни източници. Можете да проверите легитимността на линка, като задържите курсора на мишката върху него, за да видите реалния URL адрес, преди да кликнете.

Нов вид измама дебне в Whatsapp, Telegram и Viber

Правописни и граматически грешки: Много фишинг съобщения, особено тези от чуждестранни източници, съдържат очевидни правописни, пунктуационни или граматически грешки.

Общи поздрави: Вместо да се обръщат към вас по име, те често използват общи фрази като "Уважаеми клиенте" или "Здравейте, потребител".

Как да се предпазим

Бъдете предпазливи: Отнасяйте се с подозрение към всякакви неочаквани съобщения, които искат лична информация. Ако се съмнявате, свържете се директно с организацията чрез официален и проверен телефонен номер или уебсайт (не този, посочен в съмнителното съобщение).

Използвайте силни пароли и двуфакторно удостоверяване (MFA): Създайте уникални и сложни пароли за всеки акаунт и активирайте MFA навсякъде, където е възможно, за допълнителен слой сигурност.

Поддържайте софтуера си актуален: Редовно актуализирайте операционната си система, уеб браузъра и антивирусния софтуер, за да се възползвате от последните корекции за сигурност.

iStock/Getty Images

Използвайте защитен софтуер: Инсталирайте и използвайте надежден антивирусен софтуер и защитна стена.

Докладвайте: Ако получите фишинг имейл, можете да го препратите на съответните органи. В световен мащаб се използва reportphishing@apwg.org. В България можете да докладвате на местните власти или на Националния център за реагиране на компютърни инциденти CSIRT-BG (можете да намерите информация за контакт на техния уебсайт