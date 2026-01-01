Тодор Христов Панков от свищовското село Козловец отпразнува своя 100-годишен юбилей.

За рождения си ден той получи поздравителен адрес от ръководството на кметството, а кметът на селото Борис Велев му поднесе празнична торта и подарък - икона.

Кметът на Козловец каза, че целият живот на столетника е преминал в родното село. Тодор Панков е роден в Козловец на 14 март 1926 година, там е израснал и работил.

Трудовият му път е преминал в Народно читалище „Развитие-1891” в Козловец, където е работил като художествен оформител.

Кметство Козловец

"Много добър и отзивчив човек", каза още Велев. "Спомням си, че като бях малък постоянно го виждах да рисува нещо в читалището.

Там беше всеки ден и твореше", допълни за столетника кметът на селото и уточни, че, за съжаление, дядо Тодор не е създал семейство.

Има племенница Лиляна Крахтова, която се грижи за него заедно със съпруга си Йордан Петков. За празника Велев пожела на столетника здраве и да покани гости на следващия си рожден ден.