Румънският президент Никушор Дан номинира по-късно днес евродепутата и почетен президентски съветник Еуджен Томак за следващ министър-председател на страната.

Политически източници твърдят, че Томак вече е започнал неформални разговори с лидерите на прозападните партии в Румъния за формиране на парламентарно мнозинство и за състава на бъдещия кабинет. Дискусиите са започнали още в сряда вечерта, след като Томак е бил информиран, че може да получи мандат за съставяне на правителство.

Осигуряването на парламентарна подкрепа обаче остава сериозно предизвикателство. Национално-либералната партия и „Съюз за спасение на Румъния“ продължават да се противопоставят на подкрепа за правителство, в което има министри, подкрепяни от социалдемократите. Това допълнително усложнява пътя към мнозинство.