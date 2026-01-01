Жестоко насилие на 29-годишен мъж над бившата му съпруга в Монтана, съобщиха от полицията.

На 19 юли 30-годишната жена е подала сигнал за тежкия инцидент, станал на 18 юли.

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Той я е блъснал, управлявайки на заден ход автомобил. Вследствие на удара на жената е причинена средна телесна повреда - счупвания на двете ръце.

На пострадалата е поставен гипс в болница и е освободена за домашно лечение.

Извършителят е задържан и по случая се води разследване под надзора на прокуратурата.