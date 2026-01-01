На 11 август, от 10:30 ч. ще се извършва подмяна на тол камери при 368-и км на автомагистрала „Хемус“, в района на село Енево, област Шумен, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

При изпълнение на планираните дейности временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента в платното за Варна, a трафикът ще преминава в активната.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.