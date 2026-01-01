Комисията за защита на потребителите (КЗП) е извършила общо 14 535 проверки през едногодишния период на задължително двойно обозначаване на цените – от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г. Контролът е обхванал физически търговски и туристически обекти, електронни магазини и други онлайн места за търговия в цялата страна.

Проверките са били насочени към наличието и правилното представяне на цените в левове и евро, превалутирането по официалния валутен курс, правилното закръгляване и еднаквото и ясно изписване на двете цени. Проверявано е и съответствието между обявената и начислената цена, както и икономическата обоснованост на установените увеличения.

За констатираните нарушения са съставени 1121 акта за установяване на административни нарушения, сключени са 474 споразумения и са издадени 272 наказателни постановления. Наложените санкции са в общ размер от 1,31 млн. евро.

Сред най-честите нарушения са липсващо или неправилно двойно обозначаване на цените, некоректно превалутиране и закръгляване, различен размер, вид или цвят на шрифта, липса на ясно обозначение на валутата, както и икономически необосновано повишаване на цените на отделни стоки и услуги.

Какво се променя след отпадането на двойните цени

От 9 август 2026 г. задължителното двойно обозначаване отпада и продажните цени трябва да бъдат посочвани в евро.

Край на двойните цени в магазините: Какво се променя от 9 август

Търговците могат по своя преценка да продължат да показват и левовата равностойност, но единствено с информационен характер. В тези случаи трябва ясно да е посочено, че цената в евро е единствената продажна и платима цена.

Отпадането на двойното обозначаване обаче не означава край на контрола върху цените.

От 9 август 2026 г. до 9 август 2027 г. забраната за икономически необосновано увеличение на цените се прилага по Закона за защита на потребителите, а контролът се осъществява от КЗП.

При установено увеличение търговецът трябва да докаже пряката и съразмерна връзка между поскъпването и конкретни обективни фактори. Сред тях могат да бъдат увеличение на доставните или производствените разходи, разходите за труд, енергия, горива или суровини, промени в данъци и такси, валутни курсове или други външни икономически условия.

За икономически необосновано увеличение на цените от еднолични търговци и юридически лица е предвидена имуществена санкция до 100 000 евро. Когато нарушението засяга повече от една стока, услуга или търговски обект, за всяко нарушение се налага отделно наказание.

Промени и в ценовия портал

Променя се и съдържанието на публичния ценови портал. Освен индивидуалните продажни цени на дребно в него ще бъдат публикувани данни за цените на едро и индикативната справедлива стойност на определени стоки.

Задължението за ежедневно публикуване и предоставяне на ценова информация се отнася за търговците с оборот над 25 млн. евро за предходната финансова година. Търговците под този праг могат да се включват доброволно.