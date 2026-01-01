Тази вечер „Пееш или лъжеш“ поставя началото на своя четвърти сезон по специален начин – на живо и в подкрепа на каузите на УНИЦЕФ България. Осем от най-обичаните български музикални звезди ще се изправят точно в 20:00 ч. пред най-непредсказуемото си предизвикателство – да разберат кои от осемте деца, които ще застанат до тях на сцената, наистина могат да пеят и кои са истински майстори на заблудата.

Правилата са познати, но залогът е различен. За първи път зрителите също ще имат решаваща роля в играта. Те ще могат да гласуват на живо за своя любим дует чрез SMS или онлайн като средствата от гласуването ще бъдат дарени в подкрепа на каузите на УНИЦЕФ България. По този начин всеки зрител ще бъде част от промяната.

Набраните средства ще подкрепят програмите на УНИЦЕФ за най-уязвимите деца в България – за най-добър старт в живота, достъп до качествено образование, закрила от насилие и подкрепа в кризисни ситуации, а общата кауза е под надслов „Чуждо дете няма“.

Днес (20 септември) NOVA поставя децата и техните права във фокуса на вниманието, а кулминацията ще бъде специалният епизод на „Пееш или лъжеш“ на живо. От 20:00 ч. зрителите ще разберат дали децата притежават певчески талант или са майстори на заблудата и най-важното – как обединени могат да помогнат на много техни връстници, които имат нужда от подкрепа.

В специалния благотворителен епизод зрителите ще видят ДесиСлава, Тони Димитрова, Галена, Михаела Маринова, Миро, Орлин Павлов, Фики и Веселин Маринов. Всички те вече са били част от „Пееш или лъжеш“, а сега се завръщат в шоуто за една различна и специална вечер – този път в дует с талантливи деца. В няколко кръга звездите и съветниците ще трябва да преценят кои от децата притежават истински музикален талант и кои могат да заблудят дори опитните изпълнители. А финалният отговор ще стане ясен едва когато всеки дует излезе на сцената и запее заедно.

Водещ на живото предаване отново ще бъде любимият актьор Димитър Рачков, а до звездите ще застанат и съветниците, които ще им помагат в разгадаването на музикалната загадка. В специалния епизод към Иван Христов, Андрей Арнаудов и най-новото попълнение Алекс Раева, ще се присъединят водещата на “Събуди се” Марина Цекова и победителят от миналия сезон на “Пееш или лъжеш” и участник в “Като две капки вода” - Виктор Тодоров.

Четвъртият сезон на „Пееш или лъжеш“ продължава от 27 септември, всяка неделя от 20:00 ч. по NOVA.

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