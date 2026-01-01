Най-малко трима души, включително две деца, бяха убити тази нощ при руска атака срещу Киевска област, предаде ДПА, като се позова на украинските власти.

Началникът на киевската военна администрация Тимур Ткаченко заяви, че момче, момиче и жена са загинали при руски въздушен удар в района на град Фастов, който се намира недалеч от украинската столица.

„Нямам думи, с които да изразя болката си от тази загуба“, написа Ткаченко в социалната мрежа Телеграм. „Това е непоправима трагедия“, добави той.

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В. „Киев индипендънт“ съобщи, позовавайки се на украинската национална полиция, че при удара във Фастов са били убити майка и двегодишният ѝ син, както и момиче на 3 години. Към момента не е ясно дали то е дъщеря на убитата жена.

Ткаченко съобщи, че при атаката са били нанесени щети по жилища и автомобили.

Най-малко двама загинаха в Киев и Киевска област при руски удари тази нощ

От началото на руската инвазия преди четири години и половина Киев и околностите му многократно бяха подлагани на въздушни удари, като през последните седмици Русия засили атаките си.