Сандро Мацола, европейски шампион по футбол от 1968 г. с италианския национален отбор, почина на 83-годишна възраст. Пресслужбата на Интер, за който халфът прекара цялата си игрална кариера, съобщи това.

Причината за смъртта не е уточнена.

С Интер Мацола печели два пъти Европейската купа и Междуконтиненталната купа и е четирикратен шампион на Италия.

Мацола изиграва 70 мача за италианския национален отбор, отбелязвайки 22 гола. Играл е на три световни първенства, като е спечелил сребро на турнира през 1970 г.