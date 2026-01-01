Марк Карни потвърди думите на Урсула фон дер Лайен от вчера: ЕС и Канада ще задълбочат отношенията си, а Канада може да стане първият асоцииран член на ЕС, пише Deutsche Welle . Какво означава това? И ще попречи ли някой?

"Целта не е да сме самодостатъчни, а да сме по-устойчиви заедно", заяви канадският премиер Марк Карни пред Европейския парламент днес. Карни потвърди думите на Урсула фон дер Лайен от вчера: Брюксел и Отава ще задълбочат отношенията си, а Канада може да стане първият асоцииран член на ЕС.

Разширяване на търговските отношения, съвместна работа в сферата на сигурността, изкуствения интелект и технологиите, увеличаване на образователните и културни връзки - засиленото партньорство изглежда като рецепта на успеха както за ЕС, така и за Канада. Но кои са предизвикателствата?

Тръмп заплашва Европа с тежки мита

САЩ и Канада са в открит търговски конфликт. Само преди няколко дни САЩ забраниха вноса на редица канадски стоки и увеличиха списъка на продуктите, които се облагат с 50% мита. Марк Карни не отстъпва от правилото за митата, което Канада наложи в отговор на Вашингтон - "долар срещу долар". Според социолозите то се радва на подкрепа сред мнозинството от канадците. В същото време икономистите очакват, че и в идните години САЩ ще останат най-големият търговски партньор на Канада заради географската близост и дългогодишните отношения в различни отрасли.

Още вчера Доналд Тръмп заплаши Европейския съюз с нови мита, ако Канада стане асоцииран член. Ако разширяването на отношенията е "с добри намерения, това е окей. Ако е с лоши намерения, ще наложа много тежки мита на Европа", заяви американският президент. Как ли ще реагира Тръмп сега - след речта на Карни пред Европейския парламент?

Какво точно значи "асоцииран член"?

За нова и различна форма на взаимоотношения между Канада и 27-те държави членки говори днес и председателката на Европейския парламент Роберта Мецола. "Асоцииран член" е съвсем ново понятие в езика на Брюксел. Германският канцлер Фридрих Мерц го използва по адрес на Украйна - като междинна геополитическа стъпка, но до момента подобна формула с Киев бе по-скоро отхвърлена. Все още не е ясно какво точно ще включват задълженията на Канада, когато процесът по сближаване стигне до финалната си права.

Присъединяването на Канада към ЕС под една или друга форма изисква единодушно решение на Съвета на Европа, а държавите членки все още не са запознати с детайлите, пише "Политико", позовавайки се на свои източници. Не е ясно дали споразумението между Отава и Брюксел ще се простира само до засилени икономически отношения - каквито ЕС например гради двустранно с Молдова, Украйна и Грузия, или до подобни на тези в Европейското икономическо пространство, където членуват и Исландия, Норвегия и Лихтенщайн.

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Канада и суверенитетът

80% от канадците подкрепят задълбочаването на отношенията с Европейския съюз във външната политика, отбраната и икономиката. 56 на сто смятат, че Канада има повече общо с ЕС, отколкото със САЩ, а близо половината (49%) са на мнение, че Отава трябва да стане член на ЕС, сочи скорошно проучване на "Абакъс Дейта".

Агресивната американска митническа политика, териториалните претенции и "предложението" страната да стане 51-ия член на САЩ консолидираха подкрепа около Марк Карни и идеята за пренасочване на стратегическите интереси и партньорства към Стария континент.

Всичко това е свързано с въпроса за суверенитета на Канада, който също ще бъде поставен под съмнение при сближаването в ЕС. Защото дори засилването на отворената търговия изисква властите в северноамериканската държава да приведат законодателството на страната в унисон с европейските правила. Тема, която стои до голяма степен зад решението на Великобритания да напусне общото европейско семейство и която със сигурност ще бъде експлоатирана от политическата опозиция на Карни и неговата Либерална партия в бъдеще, прогнозират експерти.

Призивът на Марк Карни Европа и Канада да задълбочат корените на отношенията си, "да разширим тази корона и да отгледаме трансатлантическа гора, в която нашите граждани да могат да процъфтяват като свободни хора на свободна земя всеки ден", бе посрещнат с бурни аплодисменти в Страсбург. Предстои да видим кои облаци ще се опитат да затъмнят слънцето над тази гора.

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