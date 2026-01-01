Плазмаферезата е високоспециализирана медицинска процедура, която може да бъде животоспасяваща при определени тежки заболявания, но не е безобидна терапия за здрави хора с цел подмладяване или разкрасяване. За това предупреждава доц. Филип Абединов, анестезиолог от УМБАЛ „Св. Екатерина“, в интервю за вестник „Труд“.

При плазмаферезата част от собствената плазма на пациента се отстранява и се замества със специално подготвени разтвори, най-често албумин или прясно замразена плазма. По този начин от организма се извеждат не само болестотворни антитела, но и важни белтъци, електролити, хормони и фактори на кръвосъсирването.

Именно затова процедурата изисква непрекъснато медицинско наблюдение.

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В УМБАЛ „Св. Екатерина“ плазмаферезата се прилага основно при пациенти с трансплантирано сърце, когато е доказан процес на съдово отхвърляне. Целта е да бъдат отстранени антителата, които могат да увредят трансплантирания орган.

Методът се използва и при други тежки заболявания, сред които болестта на Мошковиц и синдромът на Гилен-Баре.

Какви са рисковете?

Сред възможните усложнения са рязък спад на кръвното налягане, нарушения в сърдечния ритъм, алергични реакции, бронхоспазъм и неврологични прояви.

Възможно е също да настъпят нарушения в електролитния баланс и кръвосъсирването, както и тежки белодробни усложнения. Поради това пациентът се наблюдава непрекъснато по време на процедурата, а при необходимост и след нейното приключване.

Плазмаферезата трябва да се извършва само в специализирани лечебни структури, които разполагат с необходимото оборудване и възможности за интензивно наблюдение, както и с квалифицирани специалисти с опит в този тип терапия.

„Не смятам, че е разумно подобна процедура да се прави на здрави хора с цел подмладяване или разхубавяване, защото понякога има тежки последствия“, подчертава доц. Филип Абединов.