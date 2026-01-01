Действащата нормативна уредба предвижда решение за работата на яслените групи при недостиг на медицински специалисти. При изпълнение на определените условия не е необходимо във всяка група да има медицинска сестра. Достатъчен е един медицински специалист за цялата детска ясла, а грижата във всяка отделна група може да бъде осигурена от обучен педагог и детегледачка. В конкретния случай Столична община може да направи необходимата преценка и там, където условията са изпълнени, да приложи този механизъм. Това стана ясно от отговора на министър Катя Ивкова на парламентарен въпрос от народния представител Елисавета Белобрадова.

Недостигът на медицински сестри е реален и не се ограничава до София. Ниското заплащане, ограничените възможности за професионално развитие и намаляващият интерес към професиите, свързани с ранната детска грижа, изискват дългосрочна политика. Кадровият дефицит обаче не означава, че в момента няма приложимо решение, стана ясно още.

Наредба № 26 позволява в детските ясли да бъдат назначавани медицински сестри, акушерки, лекарски асистенти и фелдшери. При трайна невъзможност да бъде осигурен такъв специалист във всяка яслена група чл. 14, ал. 5 допуска децата в групата да бъдат обслужвани от най-малко един обучен педагог и една детегледачка. Условието е в цялата детска ясла да бъде назначен поне един медицински специалист. С други думи, една медицинска сестра, акушерка, фелдшер или лекарски асистент може да осигурява необходимото медицинско присъствие за всички яслени групи, а не само за една от тях. Тази възможност е в сила от 1 януари 2023 г. и се отнася и за яслените групи в детските градини, посочи още министърът.

Предвиденият механизъм не премахва медицинската грижа. Той позволява тя да бъде организирана по различен начин при доказан кадрови недостиг, така че да се запазят едновременно работата на яслените групи и безопасността на децата. “Нормативна безизходица няма. Когато действащото решение не се отчита, се създава погрешното впечатление, че държавата не е предвидила изход. Това тревожи родителите и измества разговора от практическото решение към политически спор”, заяви Катя Ивкова.

Паралелно ще продължи работата за по-добро заплащане, професионално развитие и стимули за младите медицински специалисти. Това е устойчивият път за преодоляване на кадровия дефицит. Ако при прилагането на Наредба № 26 бъде установено различно тълкуване, ще бъде подготвена необходимата промяна. Родителите имат нужда от сигурност, а не от институционален спор. Правилата трябва да бъдат ясни, еднакво приложими и подчинени на един водещ принцип - здравето и безопасността на децата, стана ясно още от думите на здравния министър.