„2232 яслени места в София са под риск, ако медицинските сестри над 70 години се пенсионират. Причината е конкретна - по действащото законодателство всяка яслена група трябва задължително да има поне една медицинска сестра“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

По думите му, когато кадрите не достигат, групите се затварят, дори да има сгради, оборудване и чакащи деца. Затова Столична община подготвя предложение за нормативни промени, с които яслите да преминат към системата на предучилищното образование. Това ще позволи по-гъвкави екипи и по-разумно разпределение на медицинските кадри там, където здравната грижа е най-необходима.

„Тези промени не означават съкращения, а по-добра организация на работата и възможност специалистите да бъдат там, където нуждата от медицинска грижа е най-голяма“, подчерта Терзиев.

В Столична община е получено писмо от Медицинска федерация „Подкрепа“, в което се изразява тревога от посоката на промените.

„Когато има притеснения, разговорът е задължителен. Благодарим на екипите, които вече проведоха срещи с техни представители. Считам за важно да се включа и лично. В писмото си към тях поех ангажимент диалогът да продължи – открито, с факти и с уважение към труда на хората в системата“, заяви още кметът на София.

Столична община не иска сградите, които се строят, да пустеят заради структурни ограничения. Затова стратегията „София - град на децата: Първите 7“ е отговорът на общината към натрупаните предизвикателства в системата.

„Медицинските сестри са неизменна част от този подход. С техния опит и грижа те ще продължат да бъдат на първа линия всеки ден - там, където децата и семействата имат най-голяма нужда от тях“, подчерта Васил Терзиев.