Пламен Ненов, секретар на Съвета за икономически анализи (СИА) към Министерския съвет (МС), определи със свое решение нов състав на консултативния и съвещателен орган с мандат 2026-2029 г. поради изтичане на тригодишния мандат на предходния състав на 10 март, съобщиха от СИА.

Според вътрешните правила на СИА поне една трета от новия състав включва икономисти, които не са участвали в него през предходните три години.

Новите членове в Съвета са Александър Попов, съветник в научноизследователския отдел на Европейската централна банка във Франкфурт и гостуващ професор в CERGE-EI в Прага; Георги Ганев, програмен директор на Център за либерални стратегии и асистент в Стопански факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“; проф. Евелина Гаврилова-Заутман от Норвежката школа по икономика в Берген, Норвегия; Калин Николов, ръководител на секция „Финансово посредничество“ (Financial Intermediation) в Изследователския отдел на Европейската централна банка и Николай Денчев, професор по социално предприемачество в катедра „Предприемачество“ на Университета за национално и световно стопанство.

Членовете на СИА за периода 2023-2026 г., които продължават участието си и през следващия тригодишен период, са проф. Георги Камбуров от Университета на Торонто, Канада; Георги Кочарков от Германската централна банка; проф. Гунтрам Волф от Свободния университет на Брюксел, Белгия; доц. Джефри Нилсен от Американския университет в България; доц. Калоян Ганев от Софийския университет „Св. Климент Охридски“; Петьо Бонев от Агрископ, Швейцария; Пламен Ненов от Норвежката централна банка; доц. Ралица Симеонова-Ганева от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Теодора Цанкова от Университета в Тилбург, Нидерландия.

Съветът за икономически анализи беше създаден с Постановление № 28 от февруари 2023 г. на Министерския съвет на Република България и има съвещателен характер. В състава му са включени икономисти от академичната общност от престижни университети и международни институции, които доброволно и безвъзмездно изготвят независими анализи по отделни въпроси, свързани със състоянието на българската икономика, предизвикателствата пред нея и възможните политики за тяхното решаване.

Екипът на СИА изказва благодарност на проф. Йото Йотов от Университета „Дрексел“ в Пенсилвания, САЩ, за неговия принос в работата на Съвета.