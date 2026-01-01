Мъж стреля с пушка по хора, отслужващи панихида в ломско гробище, съобщиха от полицията.

На 15 март е подаден сигнал от 31-годишен мъж, че по него и роднините му бил възпроизведен изстрел, докато извършвали панихида на близък в гробищния парк на кв. „Младеново“.

Впоследствие възникнал скандал между потърпевшите и 63-годишен мъж, живеещ в близост до гробището, за когото предполагали, че е стрелял.

Иззета е незаконна гладко цевна ловна пушка и гилза. По случая са установени очевидци и се води разследване.