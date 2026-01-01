Почина проф. д-р Марин Иванов Иванов – декан на Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в периода 2011–2015 г. Той си е отишъл на 15 март.

"От нас завинаги си отиде един голям учен, отдаден преподавател, уважаван колега и скъп приятел. Със своята научна работа, академична почтеност и човешка доброта проф. Иванов остави трайна следа в развитието на факултета и в сърцата на своите студенти и колеги", пишат от Геолого-географския факултет.

Поклонението пред паметта му ще се състои на 17 март (вторник) от 11:30 ч. в ритуалната зала на Централни гробища – София. Погребението ще бъде в 13:30 ч. в „Гробищен парк“ Бакърена фабрика.

Марин Иванов е роден 1955 г. в Девин.

Научната дейност на проф. д-р Марин Иванов Иванов е свързана преди всичко с областта на палеонтологията и стратиграфията, със специален фокус върху кредните седименти и амонитната фауна в Медитеранската област и на територията на България.

Неговите изследвания допринасят за развитието на биостратиграфията, секвентната и събитийната стратиграфия, като чрез анализ на амонитни асоциации, микрофосили и седиментни последователности той изяснява възрастта, стратиграфските граници и палеоекологичните условия на редица геоложки формации от юрско-кредния преход и долната креда.

Значителна част от научните му разработки са посветени на детайлното стратиграфско разчленяване на кредните отложения в Северна България, Предбалкана и Средногорието, както и на изследването на ключови стратиграфски граници като валанжинския, хотривския, баремския и аптския етаж. Като ръководител на множество научни проекти в Софийския университет той развива комплексен подход, съчетаващ палеонтологични, палиноложки и геохимични данни, което позволява реконструкция на древните морски среди и геоложката еволюция на региона.

Научните му публикации и проекти допринасят за по-прецизна корелация на кредните стратиграфски последователности в Югоизточна Европа и имат значение както за фундаменталната геология, така и за регионалните геоложки изследвания. Проф. Марин Иванов е сред българските изследователи на Антарктика.