Отиваме на изборите с увереност и с нагласа да помогнем, защото знаем как да го направим, България да бъде една по-справедлива държава, с гарантиран и равен достъп до образование, здравеопазване, социални, комунални и административни услуги, до ясли и детски градини, достъп до правосъдие - държава, каквато българите най-накрая заслужават. Това заяви лидерът на БСП Крум Зарков след регистрация на листата на "БСП-Обединена левица" в 24 МИР-София, на която е водач, за предстоящите парламентарни избори на 19 април.

Лидерът на левицата отхвърли прогнозите на социолозите за непреминаване на 4-процентната изборна бариера. Зарков беше категоричен, че БСП ще има много значима роля в следващото Народно събрание.