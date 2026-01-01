Нямам съмнение, че ще стигнем водещото място в българската политика, и ще стигнем там, защото хората имат нужда от нас, заяви председателят на БСП Крум Зарков по време на Национално съвещание на партията.

"Вярно е, че в последните години не сме отговаряли на очакванията. Вече знаем какво трябва да се направи и че няма друг път за нас освен „напред“, което означава да променим България, да я направим справедлива, държава на достъпа, баланса и мира. Затова можем да спомогнем само ние, каза Зарков.

Официално бяха представени водачите на листите на „БСП – Обединена Левица“ (БСП-ОЛ) в страната.

Зарков посочи, че българските социалисти, които са подкрепяли президента (2017 - 2026 г.) Румен Радев, смятат, че е достоен президент, но е крайно време той да покаже отношението си към БСП. За много български граждани той е сред носителите на надежда за промяна, но тя не може да бъде човек или партия. БСП е необходима за такава промяна. Без нас не може и ние ще се отзовем, ако бъдем потърсени, но при спазването на ясни принципи – прозрачност, публичност, взаимно уважение и равнопоставеност, заяви Зарков.

Той допълни, че са показали, че са разбрали посланието на българските улици и площади. Всеки в нашата партия ще има правото на собствено мнение и публично изразяване, но никой няма да има правото целенасочено да действа срещу нея с аргумента, че по-важна от партията била държавата. Абсурдно е да твърдиш, че предпочиташ държавните интереси пред партийните. Ако те са против държавните, защо въобще е създадена партията, каза Зарков.

БТА

БТА

Според президента на България в периода 2002-2012 г. Георги Първанов целта им трябва да бъде да върнат представата за БСП-ОЛ като силна формация, способна да решава както вътрешнопартийните си проблеми, така и тези на нацията. Имаме силна и убедителна листа, с която другите партии и коалиции не могат да се сравняват. Трябва да върнем представата за БСП – ОЛ като атрактивна. БСП – ОЛ е гарант за политическата стабилност на промяната, защото виждаме, че всеки идва със своите идеи за промяна и преобръща държавата, коментира Първанов. По неговите думи е много важно да затвърдят представата на левицата като антивоенна сила.

Много региони в България приличат на демографски пустини. Това не е историческа съдба, нито продукт на българския манталитет, а още по-малко наследство от социализма. Демографската катастрофа е резултат от 35 години неолиберализъм. Крайно време е да кажем „Стига разпад!“, заяви пред събралите се Иван Таков от БСП.