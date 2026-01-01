Русия нанесе удар по град Била Церква в Киевска област на Украйна с балистична ракета със среден обсег „Орешник“, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, визирайки мащабната руска атака през изтеклата нощ, предаде Ройтерс.

Освен четирите жертви, според Зеленски броят на ранените е достигнал най-малко 83 души при руската атака, в която са били използвани 600 дрона и 90 ракети.

Украинските въоръжени сили съобщиха също така, че през нощта са нанесли удар по нефтен товарен док на петролния терминал на „Таманнефтегаз“ на черноморското крайбрежие в руския Краснодарски край. В резултат на атаката е бил повреден нефтен товарен кран.

Министерството на отбраната в Москва потвърди, че руските сили са нанесли през нощта удари по цели в Украйна, използвайки четири вида ракети - „Орешник“, „Искандер“, „Кинжал“ и „Циркон“, което според ведомството е в отговор на ударите на Киев по граждански цели в Русия, съобщиха руските държавни медии.

Според министерството атаките, всичките успешни, са били нанесени срещу украински военни командни съоръжения, въздушни бази и други предприятия от военно-промишления комплекс на Украйна, предаде руската новинарска агенция Интерфакс.

„Сред поразените цели днес по време на масирания удар в Киев и Киевска област с балистични ракети „Орешник“, аеробалистични ракети „Искандер“, хиперзвукови аеробалистични ракети „Кинжал“ и крилати ракети „Циркон“, както и с крилати ракети с въздушно, морско и наземно базиране и ударни безпилотни летателни апарати, са обекти на украинския военно-промишлен комплекс, военна инфраструктура, както и пунктове за управление на главното командване на сухопътните войски, главното управление на разузнаването на украинското Министерство на отбраната и други командни пунктове на ВСУ“, заявиха от руското министерство на отбраната, цитирани и от ТАСС.

Ройтерс не бе в състояние да потвърди чрез независими източници информацията от бойното поле.

Руските военнослужещи са използвали три пъти ракетния комплекс със среден обсег „Орешник“ по военни цели в Украйна. Това следва от изчисления на ТАСС въз основа на данни на министерството на отбраната на Русия.

За първото успешно бойно използване на балистичната ракета със среден обсег „Орешник“ в неядрено хиперзвуково оборудване бе съобщено през ноември 2024 г. Според данни на руското министерство на отбраната, на 21 ноември 2024 г. въоръжените сили на Русия в отговор на използването на американско и британско далекобойно оръжие срещу обекти на територията на Русия, са нанесли комбиниран удар по един от обектите на отбранително-промишления комплекс на Украйна в Днепропетровск.

За втори път руското военно ведомство съобщи за използване на „Орешник“ на 9 януари 2026 г. Тогава ударът е бил нанесен в отговор на атаката на украинските сили срещу резиденцията на руския президент в Новгородска област в нощта на 29 декември 2025 г. Ударът с „Орешник“ е бил насочен към критично важни обекти на територията на Украйна. Поразени са били обекти за производство на безпилотни летателни апарати, използвани при терористичната атака, както и енергийна инфраструктура, осигуряваща работата на военно-промишления комплекс на Украйна.

В резултат на удара с „Орешник“, нанесен в нощта на 9 януари 2026 г., е бил изведен от строя Лвовският държавен авиационно-ремонтен завод. В това предприятие са били ремонтирани и обслужвани авиационна техника на силите на Украйна, включително предоставени от западни държави самолети Ф-16 и МиГ-29. Поразени са били производствени цехове, инфраструктурата на заводското летище и складове с дронове, използвани за удари по руски граждански обекти.

За трети път министерството на отбраната на Русия съобщи за използването на „Орешник“ днес, на 24 май. Според ведомството, „в отговор на терористични атаки срещу граждански обекти на територията на Русия“, руските въоръжени сили са нанесли масиран удар с балистични ракети „Орешник“, ракети „Искандер“, „Кинжал“ и „Циркон“ по обекти на военното управление, авиобази и предприятия от отбранително-промишления комплекс на Украйна.

