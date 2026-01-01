Перничанин е задържан за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

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Инцидентът е станал в кв. „Тева“, след като 50-годишен мъж направил забележка на 26-годишен за неправилно паркиран автомобил.

Вместо да реагира спокойно, младият мъж го ударил в областта на лицето, причинявайки му разкъсно-контузна рана на долната устна. На пострадалия е оказана първа медицинска помощ и е освободен за домашно лечение. Извършителят е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР.

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Образувано е бързо производство от Наказателния кодекс. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.