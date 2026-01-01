И последният от общо тримата малки пациенти, нуждаещи се от спешно лечение в чужбина, беше транспортиран с военнотранспортния самолет C-27J Spartan на Военновъздушните сили.

Пациентът е бебе, което бе откарано до Рим, Италия, където ще му бъде извършено последващо лечение, съобщиха от Министерството на отбраната.

По-рано тази седмица Националната здравноосигурителна каса одобри в рамките на два дни лечението в чужбина на три деца, за които бяха необходими спешни животоспасяващи трансплантации. Две от тях бяха насочени към Германия – едното за трансплантация на стволови клетки, а другото за чернодробна трансплантация, а третото дете – бебето, беше определено за чернодробна трансплантация в Италия.

За два дни: НЗОК осигури лечение в чужбина на три тежко болни деца

Заради тежкото им състояние и непосредствения риск за живота им транспортирането беше организирано със санитарната авиация на Военновъздушните сили в координация между Министерството на здравеопазването, НЗОК, Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, Министерството на отбраната и лечебните заведения.

Военнотранспортният самолет излетя тази сутрин в 07:44 часа от 16-а авиационна база до летище Пловдив, откъдето на борда бяха качени бебето, придружаващият го родител и медицински екип. След полет до Рим самолетът се завърна в България в 14:08 часа.

Министерство на отбраната

Екипажът беше в състав капитан Георги Пъшев – командир, майор Жасмина Христова – втори пилот, капитан Митко Гергов – борден инженер, и бордна медицинска сестра старшина Мария Борисова.

От Военновъздушните сили подчертават, че мисията е изпълнена по искане на Министерството на здравеопазването, при пълна координация и спазване на всички изисквания за безопасност на полетите и медицинското осигуряване.

Едно от децата, които ще се лекуват в Германия, е с тежка апластична анемия

По-рано с военния „Спартан“ до Германия беше транспортирано и 12-годишно дете с тежка придобита апластична анемия, което ще премине цялостно лечение и трансплантация на стволови клетки. В самолета тогава пътуваха специализиран медицински екип, включително детски онкохематолог и реаниматор. С днешния полет приключи въздушната евакуация и на тримата малки пациенти, за които бяха организирани спешни транспортирания до чуждестранни клиники.