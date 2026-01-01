Отличиха героите, открили телата на двете деца в река Струма, съобщиха от полицията.

Областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов и директорите на ОД на МВР и пожарната, ст. комисар Райчо Омерски и комисар Светослав Георгиев отличиха тримата мъже - доброволците Малин Попов и Любослав Ковачки, и служителя на пожарната, Стоян Стоянов за всеотдайността им, професионализма и човешката съпричастност в издирвателната акция за откриване на удавилото се семейство и двете им внучета в река Струма край село Пастух на 3 юли.

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Тримата мъже - гмуркачи, със специално оборудвана лодка поискаха от Щаба да им бъде разрешено да се включат в акцията и работиха почти денонощие с останалите екипи - пожарникари, полицаи, водолази, доброволци. Телата на двете деца бяха открити от тях.

Областният управител Гергинов им връчи плакети и благодарствени писма, а директорите на ОД на МВР и пожарната - благодарствени грамоти. Тримата ръководители им благодариха, пожелаха им здраве и по-малко критични ситуации да срещат.

ОД на МВР-Кюстендил

Припомянме, че трагедията стана на 3 юли, когато три деца - на 6, 8 и 11 години били на излет с баба си и дядо си край реката. Две от момчетата влезли във водата, но били повлечени от силното течение. Възрастните се опитали да ги спасят, но също били отнесени от реката.

По-късно телата на бабата и дядото бяха открити, а първото дете беше намерено вечерта. Второто издирвано момче е било открито следобед на 4 юли.

6-годишният братовчед на децата е останал на брега и е успял да потърси помощ. Според информацията той изтичал до близкия път и спрял преминаващи автомобили, за да сигнализира за случващото се.

ОД на МВР-Кюстендил

Сигналът за бедстващите хора е подаден между 17:20 и 17:30 часа в петък. Малко след това на място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Планинската спасителна служба.

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В издирването се включиха и доброволци от Кюстендил и Бобошево, както и специализиран екип на Столичната община, оборудван с лодка, сонар и техника за спасителни операции във водна среда.

Причините за трагедията все още се изясняват. Разследването трябва да установи какво е довело до фаталния инцидент и дали са налице допълнителни обстоятелства, допринесли за него.