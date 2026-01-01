Служителите на Община Бургас излязоха пред сградата на градската управа, за да отбележат новината за избора на града да бъде домакин на "Евровизия" през май 2027 г.

Избраха Бургас за домакин на „Евровизия 2027“ (ВИДЕО)

От момента на обявяването по всички централни пешеходни улици на града звучи песента Bangaranga, с която DARA спечели песенния конкурс тази година. Под нейните звуци няколко заместник-кметове, както и по-голямата част от служители на градската администрация излязоха пред сградата на Община Бургас, за да отпразнуват избора с аплодисменти и танци. Някои от тях вече имаха подготвени тениски с отпечатано логото на "Евровизия" заедно с името на Бургас до него.





"Нямаше ресор, който да не се включи в предварителните подготовки. Попълването на апликационната книга, както каза господин Николов, беше много сериозна заявка за възможностите, които Бургас има", коментира заместник-кметът по култура и вероизповедания Диана Саватева. Тя заяви, че на първо място по важност е бил капацитетът на залата да поеме такова голямо събитие и допълнителните дейности, които трябва да се свършат по нея.





"Важни също така бяха и възможностите на града и региона, защото тук има изискване за технически показатели, за транспортна свързаност, има изискване за нагласата на самия град да поеме и организира такова събитие, защото "Евровизия" не е просто един конкурс. "Евровизия" е едно мащабно събитие, което включва активности в абсолютно всички сфери", каза Саватева.

Според нея градът трябва да покаже готовността си да диша с ритъма на "Евровизия" - да има различни локации, които са готови да посрещнат хилядите фенове, да има фен клуб, да има EuroVillage, да има клуб, в който всички тези наши гости ще могат да преживяват незабравими часове и същевременни локации със сцени за разнообразна музика, заяви заместник-кметът.

„Евровизия 2027“ с нови правила в България: Какво се променя

"Повярвайте ми, екипът видя Бургас по различен начин. Аз лично го видях по различен начин. И знам, че това е място, включително и регионът, на който Бургас е център, готово да посрещне толкова мащабно събитие. Това е невероятна възможност за целият регион да попадне в друга орбита. И ние ще го направим", отбеляза Диана Саватева.

БТА

БТА

Междувременно кметът на Бургас Димитър Николов благодари на кметовете на София, Пловдив и Варна - Васил Терзиев, Костадин Димитров и Благомир Коцев за поздравленията и партньорството.

„Политиката не трябва да влиза в „Евровизия“. Най-малкото пък да се атакуват политически кметовете на другите градове! За мен те са чудесни градоначалници!

Специално поздравявам екипа на Васил Терзиев! Свършиха чудесна работа! А оценката на международната комисия е по определени световни критерии, които нямат нищо общо с политиката“, категоричен е Николов.

БТА