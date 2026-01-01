Столични полицаи задържаха дилър в „Студентски град“, съобщиха от МВР.

МВР

При специализирана операция на 11 август е задържан 33-годишен мъж - непосредствено след сделка с наркотици.

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Заедно с него са задържани и двама негови клиенти - на 32 и 35 години. В автомобила и жилището на 33-годишния мъж са открити различни видове наркотици, два мобилни телефона и 415 евро.

МВР

Експертната справка установила, че намерените вещества са 73,14 грама коноп, 60 грама амфетамин, 5,94 грама екстази и 4,80 грама метамфетамин.

На мъжа е повдигнато обвинение и е арестуван за 72 часа. Двамата купувачи са разпитани като свидетели и са освободени.