Брутален случай на пътна агресия в Габрово. Нападението е заснето от охранителна камера. На кадрите се вижда, че жена е засечена, принудена да спре и ударена от мъж. Тя пада на земята под колата. Други водачи спират, за да ѝ помогнат. Това се случва на оживено кръстовище в града преди около седмица. По данни на потърпевшата причината е забележка за отнето предимство.

Жената е изпратила видеото, на което е заснет инцидента, в редакцията на NOVA. Началникът на Районното управление в Габрово Иван Халкин обаче обясни, че кадрите, предоставени за излъчване, не показват цялата ситуация.

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Потърпевшата, която пожела да остане анонимна, иска случаят да не се потулва. На извършителя са съставени два акта от полицията - единият е за засичане в района на кръстовище, а вторият за това, че колата му нямала редовно преминат преглед.

След подаването на сигнала в полицията, екип на КАТ се отзовава в рамките на 5-6 минути, каза Халкин. На място пристига и втори екип, който съставя акт по наредба на общината срещу грубо нарушаване на обществения ред. Образувана е преписка, свален е записът от разположена наблизо камера.

Полицейският шеф обясни, че потърпевшата не е подала жалба. Униформените реагирали на сигнал от очевидец, и то за ПТП, а не за агресия на пътя. Соченият за нападател не е системен нарушител.

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„Потърпевшата е призована. Но беше в чужбина, затова не са снети обяснения от нея. Те обаче ще бъдат приложени и изпратени заедно с видеозаписа в пълната му цялост. На него се вижда, че в момента на инцидента в заведението отсреща е бил нейният приятел, който излиза и се намесва силово в ситуацията”, каза Халкин.

И допълни, че за минутите до пристигането на полицейските екипи двете страни вече „били разрешили проблема” и на униформените не била разказана реалната ситуация. „Започнахме работа по преписката, едва след като се запознахме с клипа”, каза Халкин.

Материалите ще бъдат докладвани в прокуратурата.