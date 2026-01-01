Окръжният съд в Хасково допусна незабавна екстрадиция на 43-годишен турски гражданин, обявен за издирване от властите в родината си с цел изтърпяване на наказание лишаване от свобода за сексуално насилие над дете, съобщиха от пресслужбата на съда.

Мъжът е обявен за международно издирване по молба за екстрадиция, издадена от първоинстанционния наказателен съд в Бабаески.

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Той трябва да изтърпи общо наказание от две години и шест месеца лишаване от свобода за две престъпления - сексуално насилие над дете и проникване в чуждо жилище през нощта, съгласно Наказателния кодекс на Република Турция.

Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване. На заседанието си на 6 август Окръжният съд в Хасково определи на мъжа мярка за неотклонение „задържане под стража“, която трябваше да гарантира явяването му пред магистратите на днешното дело за екстрадиция по същество.