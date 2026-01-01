16-годишен тийнейджър с положителна проба за алкохол подкара кола и катастрофира във Великотърновско, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 23 септември в село Страхилово. С фрактури са водачът и 20-годишният му спътник.
Шофьор с над 3 промила алкохол задигна кола и катастрофира
Двамата са тествани за употреба на алкохол, уредът и на двамата е отчел положителни резултати.
Пробите за наркотици са отрицателни. Двамата са дали кръвни проби за химичен анализ. Автомобилът е иззет.
Те са прегледани са освободени за домашно лечение.