16-годишен тийнейджър с положителна проба за алкохол подкара кола и катастрофира във Великотърновско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 23 септември в село Страхилово. С фрактури са водачът и 20-годишният му спътник.

Шофьор с над 3 промила алкохол задигна кола и катастрофира

Двамата са тествани за употреба на алкохол, уредът и на двамата е отчел положителни резултати.

Пробите за наркотици са отрицателни. Двамата са дали кръвни проби за химичен анализ. Автомобилът е иззет.

Те са прегледани са освободени за домашно лечение.