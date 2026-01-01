Седем месеца след като Съединените щати и Израел започнаха война срещу Иран, иранският президент застана на подиума в Ню Йорк, за да заяви на президента Доналд Тръмп, че Ислямската република „няма да се поклони“.

Докато страната му е изправена пред най-тежката си екзистенциална война, на фона на заплахите на Тръмп за „унищожение“ и нарастващото икономическо напрежение у дома, иранският президент Масуд Пезешкиан заяви пред световните лидери, присъстващи на Общото събрание на ООН, че Иран няма да се откаже от ядрената си програма, противоракетната си отбрана или контрола върху Ормузкия проток – жизненоважния воден път, през който някога е преминавала една пета от световния петрол.

„Не можем да позволим на някои да имат свободен достъп и да извличат полза от даден воден път, докато едновременно с това го използват, за да ни налагат агресията си, да ни създават несигурност и да ни забраняват достъпа до собствените ни води“, каза Пезешкиан.

Иранският президент използва световната сцена, за да представи исканията на Техеран и основното послание на Иран към Тръмп, който се стреми чрез война да победи Ислямската република. Тръмп се похвали, че Съединените щати са „взривили“ ядрени обекти в Иран, и заяви контрол над Ормузкия проток. От същата трибуна във вторник той заяви, че обмисля дали да „унищожи Ислямската република“ и да я „закара в ада“.

Обръщението на Пезешкиан беше сред най-очакваните речи на тазгодишното Общо събрание на ООН, а произнасянето му на американска земя представляваше рядък исторически момент: чуждестранен лидер, който говори във вражеска държава, все още във война с неговата собствена.

Въпреки ранните прогнози на Вашингтон, че боевете ще бъдат кратки, войната между САЩ и Израел и Иран вместо това се проточи, превръщайки военната операция, започнала с убийството на върховния лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей, в месеци на регионална нестабилност и в едно от определящите външнополитически наследства на президентството на Тръмп.

Едно от ключовите послания на Пезешкиан даде представа как Ислямската република се стреми да определи следвоенната си регионална позиция. Той заяви на съседите на Иран, че бъдещата сигурност на страната трябва да бъде гарантирана, в противен случай целият регион ще трябва „да живее заедно в условия на несигурност“.

Според експерта Санам Вакил това послание съдържа косвена заплаха.

„Иран представяше регионалната сигурност като неделима, сигнализирайки, че продължаващият натиск и конфликт ще доведат до разходи в целия регион“, каза пред CNN Вакил, директор на програмата за Близкия изток и Северна Африка в лондонския мозъчен тръст Chatham House.

Но посланието също така показва, че Иран разбира необходимостта да намери начин да съществува съвместно с останалата част от региона, според друг експерт – Хамидреза Азизи, старши анализатор в Международната кризисна група.

„Това отразява разбирането, че в крайна сметка Иран ще трябва да постигне споразумение за мирно съжителство със своите съседи“, каза Азизи.

Нова дипломатическа рамка

Пезешкиан произнесе речта си в ООН ден след като иранският външен министър Абас Арагчи проведе най-малко два часа разговори в Ню Йорк с мирния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф – първият знак за дипломатически контакти между двете държави, откакто преди повече от три месеца беше подписано злополучното споразумение.

След изказването на Пезешкиан държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че разговорите не са довели до съществен пробив, което показва, че Меморандумът за разбирателство (MoU) от по-рано тази година вече не е на дневен ред.

Планът от юни за провеждане на по-нататъшни преговори между Иран и Съединените щати така и не се осъществи. Вместо това конфликтът се разпали, оставяйки региона да потъне още по-дълбоко в несигурност относно начина, по който ще приключи войната.

В самия Иран Пезешкиан и иранските представители, които се ангажираха дипломатически с Вашингтон, са изправени пред критики от съперничещи твърдолинейни фракции, които смятат всяко споразумение с Тръмп за равносилно на капитулация.

„Министърът на външните работи трябва да обясни с какво разрешение е проведена срещата му с представителя на агресора?“, попита в сряда Ебрахим Резаи, твърдолинеен депутат, след срещата на Арагчи с Уиткоф.

Пезешкиан също беше критикуван от хардлайнерите заради участието си в срещата в Ню Йорк.

„Критиците му изразиха загриженост, че ако той сигнализира за намерение за компромис пред външния свят, това ще бъде интерпретирано като знак за слабост и отчаяние и следователно ще бъде контрапродуктивно за Иран, който иска да прекрати войната по свои собствени условия“, каза Азизи от Международната кризисна група.

Докато Пезешкиан и Арагчи представяха исканията на Иран пред света и посланието за съвместно съществуване към региона, служители по сигурността в страната заеха по-твърда позиция по отношение на преговорната тактика на Иран.

В интервю, излъчено приблизително по същото време като речта на Пезешкиан, председателят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи заяви пред държавните медии, че Ислямската република ще приеме нова рамка за преговорите със САЩ, която ще изисква Вашингтон да направи първата стъпка.

„Съгласно тази нова рамка ерата на реториката и преговорите заради самите тях е приключила“, каза Резаи в интервюто. „Всякакви бъдещи преговори или повторното отваряне на Ормузкия проток ще зависят от пълното изпълнение на изискванията на Иран от страна на Вашингтон като предварително условие.“

Забележките му може би не само са изпратили послание до Вашингтон, но и са целели да успокоят хардлайнерите, скептично настроени към иранските представители, преговарящи в Ню Йорк.

И все пак, докато Иран провеждаше дипломатически разговори в ООН и сигнализираше за бъдещо съвместно съществуване с региона, Центърът за морска сигурност на Оман съобщи, че кораб е бил атакуван близо до Ормузкия проток, при което е загинал един човек.

„На корабите се препоръчва да преминават с повишено внимание“, съобщи Центърът за морски търговски операции на Обединеното кралство (UKMTO).