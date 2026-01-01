Товарен кораб в Ормузкия проток е бил ударен от „снаряд с неизвестен произход“ днес, което е причинило пожар и две жертви, съобщи британска морска агенция.

„Офицерът по сигурността на компанията на товарен кораб съобщава, че е бил ударен от неизвестен снаряд. Корабът е в пламъци и се носи по течението“, съобщиха от United Kingdom Maritime Trade Operations. „Целият екипаж е евакуиран, като се съобщава за 2 жертви.“

Ормузкият проток е един от най-важните морски маршрути за световната енергетика. Той свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море и през него преминава значителна част от международните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Заради продължаващия конфликт между САЩ, Израел и Иран през последните месеци корабоплаването в района е сериозно нарушено. Все повече търговски кораби избягват протока или преминават през него при засилени мерки за сигурност.

Ормузкият проток е особено чувствителен за международната търговия заради географското си положение. В най-тясната му част ширината на плавателния път е ограничена, което прави алтернативните маршрути трудни и значително по-скъпи.

През последните седмици в района са регистрирани редица инциденти с търговски кораби. Съобщава се за плавателни съдове, които са били повредени от ракети или други неизвестни обекти, както и за ранени и загинали членове на екипажи.

Международната морска организация следи ситуацията и предупреждава за сериозни рискове за безопасността на моряците и международното корабоплаване в региона.

Засега няма официални данни кой стои зад днешния инцидент. Британската агенция за морска търговия UKMTO съобщава, че корабът е бил ударен от „снаряд с неизвестен произход“, след което на борда е избухнал пожар. Екипажът е евакуиран, а корабът се носи по течението.

Съобщението за две жертви предстои да бъде уточнено от компетентните власти, тъй като първоначалната информация не дава подробности дали става дума за загинали или ранени.

Новият инцидент увеличава опасенията за сигурността на корабоплаването през Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на петрол и природен газ. Продължителното нарушаване на трафика през района може да доведе до по-високи транспортни разходи и допълнителен натиск върху цените на енергийните суровини.