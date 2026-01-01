САЩ трябва "да поправят грешките си" и да се върнат към изпълнението на своите ангажименти, за да бъде отворен отново Ормузкият проток, каза иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади, цитиран от Ройтерс.

Гарибабади заяви още пред иранската държавна телевизия, че ако САЩ не се откажат от планираните нови санкции срещу Иран, той на свой ред ще обяви нови мерки срещу американските интереси.

По-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио каза, че засега не се очаква да бъдат нанесени нови удари по Иран.

Вашингтон променя стратегията си спрямо Техеран от удари на санкции, отбелязва в тази връзка американският новинарски сайт "Аксиос".

Миналата седмица Тръмп обяви "икономическа война" на Иран.