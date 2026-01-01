Фискалните инспектори от Национална агенция за приходите, съвместно със служители от Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) установиха нарушения, включително 51 000 продукта без български етикет, при проверка в склад за търговия на едро и дребно с безалкохолни напитки и пакетирани храни в Кюстендил.

Това съобщиха от приходната агенция. В края на миналата седмица екипи от НАП са извършили проверка с инвентаризация в търговски обект, при която са установили неиздаване на касова бележка, разлика в касовата наличност и маркираната стойност на фискалното устройство, както и липса на реквизити във фискалния бон, които да позволяват определяне на вида, количеството и единичната цена на стоките.

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При инвентаризацията служителите от НАП са открили 118 килограма сладки изделия, 32 килограма кафе, 6400 литра безалкохолни, 2200 литра енергийни напитки, 3400 литра бира без етикет на български език, за което са информирали БАБХ.

Според нормативните изисквания хранителните стоки и напитките, които се продават в България, трябва да съдържат информация на български език. С разпореждане на БАБХ продуктите са спрени от реализация. На търговеца ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.

На входа на търговския обект от НАП са поставили съобщение за нарушението по Закона за ДДС - неиздаването на фискален бон, като за него на търговеца може да бъде наложена административна мярка - „запечатване на обект“ за определен срок. Действията по случая продължават, като БАБХ извършва необходимите проверки и ще предприеме последващи мерки.

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Над 1800 кг храни бяха поставени под възбрана след проверки през май в четири обекта за търговия на дребно с храни в София при акция на БАБХ, СДВР и НАП.

Установени са нарушения, свързани с липса на документи за произход и несъответствия при етикетирането на храните. Дейността на два обекта е преустановена. Около 60 процента от предлаганите в тях стоки са били без етикети на български език.