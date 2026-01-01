Ексцентрична, цветна, непредсказуема и напълно неудържима – преди няколко месеца Александра Сърчаджиева влезе в кожата на Росена в „Брънч за начинаещи“ и превърна героинята си в един от най-запомнящите се образи във филма. Комедията, която разсмя публиката в киносалоните в началото на годината, вече живее нов живот и онлайн - гледай тук >>>

Сърчаджиева като Росена

Има роли, които актьорът просто изиграва. Има и такива, които сякаш му дават възможност да отключи друга своя страна.

Росена от „Брънч за начинаещи“ определено е от вторите.

Първо малко за сюжета. Историята започва с двама души - Крум (Орлин Павлов) и Жана (Валентина Каролева), които отчаяно се опитват да изглеждат успешни и подредени. Продължава с един важен гост, от когото зависи бъдещето им Росена (Александра Сърчаджиева), и се превръща в поредица от неочаквани срещи, неудобни въпроси и семейни тайни. Всичко това – поднесено с достатъчно абсурд, самоирония и актьорско намигване.

В изпълнението на Сърчаджиева тя е всичко друго, но не и обикновена инвеститорка. Цветна, ексцентрична, леко шантава и с усет към енергии, ритуали и всичко, което не може да бъде обяснено с един поглед, Росена пристига на брънча на Крум и Жана и почти веднага преобръща внимателно подредения им свят.

А най-забавното е, че част от най-запомнящите се движения на героинята изобщо не са били предварително измислени.

„Просто се доверих на въображението си“

За сцената, в която Росена „усеща енергията“ в дома на бъдещите си бизнес партньори, Сърчаджиева се подготвя, като гледа различни видеа с подобни ритуали. Нищо от видяното обаче не ѝ се струва достатъчно подходящо.

Тогава решава да се довери на себе си. „Всички тези движения бяха изцяло импровизация от моя страна. Признавам си, че много се забавлявах с тях“, разказва актрисата пред DarikNews.

No Blink Pictures

И точно това е една от тайните на Росена – усещането, че тя не се опитва да бъде смешна. Тя просто е такава. Напълно сериозна в своята ексцентричност, а оттам идва и комичният ефект.

Дори самата Сърчаджиева признава, че едва ли би могла да повтори движенията по същия начин.

„Ако трябва да ги повторя дословно, не съм сигурна дали ще успея – те се случиха в момента, напълно спонтанно.“

Александра и Росена: различни, но с нещо много важно общо

На пръв поглед между актрисата и героинята ѝ няма много общо. Росена е далеч по-крайна, ексцентрична и демонстративна.

И все пак има една важна пресечна точка.

„За нея е важен вътрешният свят и вътрешният мир“, казва Сърчаджиева.

Именно тази прилика ѝ помага да открие път към персонажа, докато разликите я принуждават да излезе от зоната си на комфорт.

А това не е било малко предизвикателство. Особено когато целият филм е заснет само за 11 дни.

„В началото имах притеснения дали ще успея да изградя плътен и достоверен образ“, признава актрисата. Вместо да се ограничи от краткия снимачен период, тя използва различността на Росена като възможност да експериментира.

Резултатът е героиня, която трудно може да бъде забравена.

Когато смехът пред камерата е истински

„Брънч за начинаещи“ разчита много на абсурда, но зад него стои нещо съвсем човешко – отношенията между хората, опитите им да изглеждат добре пред останалите и онези тайни, които неизбежно започват да излизат наяве.

И ако във филма актьорите изглеждат така, сякаш наистина се забавляват, причината е проста: често наистина са се забавлявали.

„Смеехме се, пеехме, атмосферата беше изключително приятна“, спомня си Сърчаджиева.

По думите ѝ режисьорът Яна Титова е събрала екип от хора, които са работили с огромно желание. А когато удоволствието от работата се усеща зад кадър, то неизбежно стига и до зрителя.

Химия, която не се играе

Особено любопитна е връзката между Росена и нейния семеен партньор във филма, изигран от Стилиян Стоянов.

Двамата се срещат за първи път именно на снимачната площадка, но според Сърчаджиева между тях химията се появява почти веднага.

„Химията е нещо, което трудно може да се обясни – или я има, или я няма.“

При тях я има.

Общото чувство за хумор и сходният начин на мислене не само помагат на екранната им връзка, но поставят началото и на приятелство извън снимачната площадка.

А под смеха стои една съвсем сериозна истина

„Брънч за начинаещи“ може да изглежда като безумна комедия за един още по-безумен брънч. Но зад смешните ситуации, странните гости и неудобните моменти филмът задава въпрос, който всъщност е доста сериозен:

Колко дълго можем да крием истината?

No Blink Pictures

Крум и Жана искат да впечатлят потенциален инвеститор. Организират привидно непринудена среща. Само че в един момент започват да се появяват хора, въпроси и ситуации, които разбъркват всичко.

И постепенно фасадата се пропуква.

За Сърчаджиева именно това е същината на историята. „Каквито и маски да носи човек, рано или късно те падат. Истината винаги излиза наяве – дори и след години.“

Затова според нея най-важното е човек да бъде честен – дори когато истината е неудобна или болезнена. „Колкото повече лъжи се натрупват, толкова по-сложни стават отношенията.“

И може би точно тук „Брънч за начинаещи“ успява да бъде повече от комедия. Защото докато се смеем на чуждия хаос, разпознаваме малко и от собствения си.

11 дни, десетки лица и един брънч, който излиза извън контрол

Режисираният от Яна Титова, „Брънч за начинаещи“ събира впечатляващ актьорски състав – освен Александра Сърчаджиева, Орлин Павлов, Валентина Каролева и Стилиян Стоянов, във филма участват още Жаклин Дочева, Ая Алексиев, Алина Данчева, Стоян Дойчев, Стефан Вълдобрев, Павел Колев, Ицака, Филип Буков и други.

Създаден от NO BLINK | Pictures, продуцентите Александър Алексиев и Николай Стоичков и NOVA като ко-продуцент, филмът продължава линията на Яна Титова след „Доза щастие“ и „Диада“ – кино за съвременния човек, което не се страхува нито от сериозните теми, нито от смеха.

А „Брънч за начинаещи“ доказва, че понякога именно смехът е най-добрият начин да погледнем истината в очите.

Ако сте пропуснали филма в киносалоните или просто ви се иска да се срещнете отново с Росена на Александра Сърчаджиева, сега е моментът.

Гледайте „Брънч за начинаещи“ в NOVA PLAY

Пригответе се за един брънч, в който нищо не върви по план, тайните не остават скрити, а Александра Сърчаджиева доказва за пореден път колко заразителна може да бъде една актриса, когато си позволи да бъде напълно свободна.

Понякога най-добрият начин да разбереш един човек е просто да го поканиш на брънч.

Само че в този случай е по-добре да гледате от безопасно разстояние.