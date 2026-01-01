Лятото постепенно отстъпва място на есента. Студен атмосферен фронт ще премине през страната в началото на седмицата, като ще донесе усилване на северозападния вятър и понижение на температурите. Във вторник и сряда времето ще остане хладно и ветровито, а в най-високите части на планините се очакват и валежи от сняг.

Астрономическата есен започва официално на 23 септември. След по-топлото време в началото на седмицата температурите ще се понижат осезаемо, като в сряда и четвъртък сутрин в котловините на Западна България ще паднат до около 4-5 градуса.

Студен фронт преминава през страната

В понеделник през България ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но валежите ще бъдат ограничени. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, като ще бъде особено поривист в Дунавската равнина.

Преди нахлуването на по-студения въздух максималните температури ще бъдат между 25 и 32 градуса. В Западна България ще започне слабо понижение, докато в източните райони все още ще се задържат високи стойности. В София максималната температура ще бъде около 26 градуса.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността около и след обяд. На места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода ще е 23-24 градуса, а вълнението на морето – 2-3 бала.

В планините също ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Около и след обяд на места, главно в Рило-Родопската област, ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20 градуса, а на 2000 метра – около 12 градуса.

По-хладно и ветровито във вторник и сряда

Във вторник и сряда, 22 и 23 септември, времето ще остане хладно и ветровито, макар че вятърът постепенно ще отслабне. Облачността ще бъде променлива, по-често значителна, а на места ще има валежи от дъжд. Повече краткотрайни превалявания се очакват в Северна и Западна България.

Понижението на температурите ще продължи. В сряда максималните стойности в повечето райони ще бъдат между 16 и 21 градуса, а минималните – между 7 и 12 градуса. В най-високите части на планините ще има и валежи от сняг.

Към сряда и четвъртък сутринта в котловините на Западна България температурите ще паднат до около 4-5 градуса. През деня в страната термометрите ще показват между 18 и 23 градуса.

Слънчево време в края на септември и началото на октомври

До края на седмицата облачността постепенно ще се разкъсва и ще има повече слънчеви часове. В самия край на периода е възможно по-съществено увеличение на облачността в източната половина на страната, където не са изключени и слаби локални превалявания.

Последните дни на септември и първите на октомври се очертават предимно слънчеви, с усещане за ранна есен, но без съществено застудяване. Според ранните прогнози по-голяма вероятност за дъжд има около 4-5 октомври.

Температурите ще се стабилизират около и над обичайните за есента стойности, като най-често максималните ще бъдат между 22 и 27 градуса.