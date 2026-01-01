64-годишен мъж от бойчиновското село Бели брег е задържан за домашно насилие тази нощ, след като нанесъл побой на жена на същата възраст, с която живее на семейни начала, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Сигналът бил получен в 00:39 ч. Пристигналите на място полицаи са установили, че мъжът е нанесъл удари по главата и става въпрос за домашно насилие. Той е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.

От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщиха за БТА, че през миналата година за престъпления, извършени в условията на домашно насилие в Монтанско, са образувани 56 досъдебни производства.

Сред тях най-много – 30, са за нанесени телесни повреди, 15 са за закани, останалите са за неизпълнение на заповеди за защита, за повторно неизпълнение на заповед за защита, има и един случай на насилствено лишаване от свобода.