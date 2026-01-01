18-годишен младеж от Цар Калоян е настанен в болница след нанесен му побой.

Сигналът за инцидента е подаден около 16:00 часа на 18 септември в ОДМВР-Разград.

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След предприети издирвателни действия полицията е установила предполагаемите извършители в района на гимназия в центъра на Разград. Това са двама 20-годишни младежи – единият от Исперих, а другият от Сливница.

Двамата са задържани в сградата на Районното управление.

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Пострадалият е настанен в МБАЛ-Разград с мозъчна травма и кръвоизлив.

По случая е образувано досъдебно производство.