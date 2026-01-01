Има аромати, които моментално превръщат една къща в дом.

А, ароматът на току-що изпечен домашен кекс определено е един от тях. Пухкав, мек и уханен на ванилия, той е идеален за закуска, следобедно кафе или просто за онези моменти, когато ни се хапва нещо сладко.

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А, добрата новина е, че за перфектния домашен кекс не са необходими нито сложни продукти, нито специални умения. С няколко основни съставки и една изпитана рецепта резултатът е гарантиран.

Продуктите, които ни трябват:

4 яйца

1 и 1/2 ч.ч. захар

1 ч.ч. кисело мляко

1/2 ч.ч. олио

2 и 1/2 ч.ч. брашно

1 бакпулвер

1 ванилия

2 с.л. какао

настъргана кора от 1 лимон или портокал - по желание

пудра захар за поръсване

Ето как се прави:

Яйцата и захарта се разбиват добре с миксер, докато сместа стане светла и пухкава. Добавят се олиото и киселото мляко и всичко се разбърква до получаването на гладка смес.

Брашното се пресява заедно с бакпулвера и постепенно се добавя към течната смес. Прибавят се ванилията и настърганата цитрусова кора.

Половината от сместа се изсипва в предварително намазнена и набрашнена форма за кекс. Към останалата половина се добавя какаото и се разбърква добре.

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Какаовата смес се изсипва върху светлата и с помощта на вилица или дървено шишче може леко да се направят завъртулки за красив мраморен ефект.

Кексът се пече в предварително загрята на 180 градуса фурна около 40-45 минути, като готовността се проверява с дървено шишче. Ако то излезе сухо, кексът е готов.

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След като се охлади, може да се поръси с пудра захар.

Тайната на наистина пухкавия кекс

Един от най-важните моменти е яйцата да се разбият добре със захарта, а брашното да се добавя постепенно и да не се разбърква прекалено дълго след това. Така тестото запазва повече въздух и кексът става по-лек и пухкав.

И още един малък, но важен трик - не отваряйте фурната през първите 30 минути, защото рязката промяна на температурата може да накара кекса да спадне. Резултатът е златист, ароматен и невероятно пухкав домашен кекс, който върви идеално с чаша кафе, чай или топло мляко.