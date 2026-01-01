Движението при 245-и км на автомагистрала (АМ) „Тракия“ в посока София се осъществява в активната лента поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

19-годишен младеж загина при тежка катастрофа на „Тракия“, майка и двете ѝ деца са ранени

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, препоръчват от АПИ. Трафикът се регулира от „Пътна полиция“.

В почивните дни за Деня на Независимостта – 22 септември, временно ще се ограничи движението за тежкотоварните камиони над 12 т по най-натоварените пътни направления АМ „Тракия“, АМ „Хемус“ и АМ „Струма“ и участъка от път I-1 в област Благоевград.