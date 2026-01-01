Временно е ограничено движението по главния път I-5 за Гърция през Маказа при километър 356 Седлари – Загорско поради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция“. Въведен е обходен маршрут: Седлари – Момчилград – Прогрес – Подкова – Островец.

От пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Кърджали допълват, че става въпрос за катастрофа с двама мотористи и лек автомобил „Ауди“. Сигнал за катастрофата е подаден в 17:20 часа днес.

Полицейски служители от Областната дирекция на МВР отклоняват водачите от спирка „Джебел“ през град Джебел и от село Загорско през град Джебел. Предстои оглед на мястото на произшествието от дежурна оперативна група.