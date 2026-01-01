Старши комисар Красимир Кацаров е новият директор на ОД на МВР-Благоевград, съобщиха от полицията.
ОД на МВР-Благоевград
Пред състава на Областната дирекция, главният секретар на МВР Любомир Николов представи новия директор.
Той е назначен за временно изпълняващ длъжността от министъра на вътрешните работи.
ОД на МВР-Благоевград
Кацаров е роден през 1973 година. Завършил е магистратура специалност „Финанси“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград.
В системата на МВР е от 2001 година, като до 2010 година е разузнавач в „Икономическа полиция“, а от 2010 година е началник сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОД на МВР.